Agenda deportiva del fin de semana en Esperanza

Paniagua va por su sueño mundialista y en fútbol por Copa Santa Fe Juventud y Unión definen el pasaje a la próxima fase. Repaso de la actividad para un fin de semana de frío y deporte.

Se inicia un nuevo fin de semana deportivo en la ciudad con importantes eventos. Otros equipos de la ciudad viajan por la región para cumplir con sus obligaciones.

Hockey femenino

Mañana en el predio ubicado a la vera de ruta nacional 11 Alma Juniors por Zona Campeonato visita a Santa Fe Rugby Club por la novena fecha del Oficial Damas “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná. Los juegos en Sauce Viejo serán a partir de las 9 de la mañana con Sub 14, Sub 16 desde las 10 y Sub 12 a las 11:15. Infantiles 12:15, Sub 18 13:30, Reserva desde las 15 y Primera División a las 16:30.

Hockey Mamis

Con tres partidos en el polideportivo de Alma Juniors se juega la tercera fecha del torneo de Mamis Hockey organizado por la Asociación Santafesina de Hockey. A las 16 Alma Juniors juega con UTEDyC.

Ciclismo

Desde hoy y hasta el próximo domingo se desarrolla en el velódromo del Club Ciclista Esperancino el Campeonato Argentino de Pista para Menores y Juveniles. Con la presencia de los ciclistas de nuestra ciudad Santiago Fontanini y Matías Müller, el futuro del ciclismo argentino se construye en el querido escenario de Esperanza.

La actividad en pista comienza hoy a las 08:30 de la mañana con diversas pruebas hasta las 18. Mañana sábado comenzará a las 09 y se extenderá hasta las 18 y el domingo a partir de las 09 y el cierre con las coronaciones a las 17:30.

Fútbol Primera LEF

El próximo domingo desde las 14:30 en Reserva y 16:15 Primera División el Oficial de Liga Esperancina de Fútbol disputa la séptima fecha. Los partidos de Asociación Deportiva Juventud y Unión de Esperanza se jugarán el miércoles 23 de mayo. Los partidos:

Zona Norte: Domingo Faustino Sarmiento – Juventud Unida de Humboldt, San Lorenzo – Juventud de Laguna Paiva, San Martín de Progreso – Libertad de Nelson, Sportivo del Norte – Asociación Deportiva Juventud (Miércoles 23 desde las 20:30 Reserva y 22:15 Primera División), Independiente de San Agustín – Unión de Santo Domingo y Sarmiento de Humboldt – Atlético de Pilar.