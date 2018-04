Agenda deportiva del fin de semana

Actividades deportivas para el fin de semana en Esperanza o en lugares donde participen equipos y deportistas esperancinos:

Basquet femenino

El equipo femenino U15 de basquetbol de Almagro debuta este fin de semana en la Liga Provincial de la Federación Santafesina siendo local en la primera fase. Almagro integra la Zona A junto a Náutico Rosario, Ben Hur de Rafaela y Recreativo de Calchaquí. La apertura será el sábado a partir de las 10.

El lunes en Primera Division Alma Juniors recibe a Unión de Santo Tomé.

Rugby

Este sábado se define el torneo Apertura de Juveniles organizado por la Unión Santafesina de Rugby. En la categoría M15 Alma Juniors viaja a Santa Fe para enfrentar a Querandí desde las 12:30 por el séptimo puesto. En Santo Tomé visitando a Cha Roga desde las 12:30 en M16 por el quinto puesto y desde las 14 por el tercer puesto en M17 y a la misma hora en cancha simultánea definirán el quinto puesto en M19.

Hockey Caballeros

El domingo en el sintético de Avenida Argentina los Caballeros de Alma Juniors disputan la tercera fecha del torneo de la Asociación Santafesina de Hockey. Desde las 16 en Reserva enfrenta a Club Atlético Litoral y desde las 17:30 en Primera División enfrentando a La Salle. El martes desde las 15:30 por el Torneo de la Federación del Oeste de Hockey ante La Emilia de San Jorge.

Fútbol Inferiores

El torneo de Divisiones Inferiores de Liga Esperancina de Fútbol avanza en el calendario y este sábado desde las 14 se juega la cuarta fecha en sus tres zonas. En caso de suspensión la fecha será reprogramada para el sábado 05 de mayo. Los partidos en cada grupo serán:

Zona Norte: Unión de Santo Domingo – Juventud Unida de Felicia, Asociación Deportiva Juventud – Atlético Junior de Franck, Deportivo Elisa – San Martín de Progreso, Juventud de Laguna Paiva – Domingo Faustino Sarmiento y San Lorenzo Inicial – Bartolomé Mitre. Libre: Boca de Nelson.

Zona Centro: Libertad Junior de San Jerónimo Norte – Atlético de Pilar, Atlético de Franck – Juventud Unida de Humboldt, Sarmiento de Humboldt – Libertad de Nelson, Central Junior de San Carlos Centro – Deportivo Grütly, Atlético de Felicia – San Lorenzo y Alumni de Laguna Paiva – Defensores del Oeste.

Zona Sur: Santa Clara FBC – Unión de Esperanza, Independiente de San Agustín – Libertad de San Jerónimo Norte, Argentino de López – Central de San Carlos, Sportivo del Norte – Belgrano de Sa Pereira, Deportivo Gessler – Unión Progresista de San Carlos Sur. Libre: Argentino de Franck.

Rugby femenino

El domingo se pone en marcha la primera fecha de rugby femenino organizado por las uniones de Santa Fe y Rosario. En cancha de Old Resian las chicas de Alma Juniors enfrentan al local, Cha Roga y Querandí RC de Santa Fe.

Basquet juveniles

Por la primera fase de la Liga Provincial U19 el equipo masculino de Almagro juega este fin de semana los partidos de vuelta del grupo en Club Campaña de Carcarañá para enfrentar al local, Olimpia Venado Tuerto y Atalaya de Rosario.

Por la séptima fecha del torneo U19 organizado por la Asociación Santafesina de Basquetbol esta noche por Zona “B” Alma Juniors recibe a Argentino de San Carlos.

Por la octava fecha del torneo de Inferiores de la ASB mañana Almagro recibe a Argentino de San Carlos desde las 10 en Premini, 11:15 Mini y 12:30 U13 por Zona A. En Santa Fe y por Zona B Alma Juniors visita a Gimnasia y Esgrima “A” desde las 10 en Premini, 11:15 Mini, 12:30 U13, 14:30 U15 y 16:30 U17.

Este viernes se inicia el Campeonato Provincial de Basquetbol para la categoría U15. El equipo de la Asociación Santafesina de Basquetbol tiene entre sus jugadores a los representantes de Almagro, Enzo Durigón y Juan Machuca. Santa Fe integrará la Zona B junto a Cañada de Gómez, Reconquista y Venado Tuerto. Jugará sus partidos en Unión de San Guillermo. Debutará el viernes a las 21.30 contra Reconquista.

Hockey

Mañana en el sintético de Banco Provincial, Alma Juniors por Zona Campeonato visita a las “bancarias” por la séptima fecha del Oficial Damas “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná. Los juegos serán a partir de las 9 de la mañana con Sub 14, Sub 16 desde las 10 y Sub 12 a las 11:15. Infantiles 12:15, Sub 18 13:30, Reserva desde las 15 y Primera División a las 16:30.

Fútbol Primera LEF

Entre hoy y el domingo se disputa la quinta fecha del Oficial de Primera División de Liga Esperancina de Fútbol. Los partidos en cada zona serán:

Zona Norte: Domingo Faustino Sarmiento – San Lorenzo, San Martín de Progreso – Juventud Unida de Humboldt, Sportivo del Norte – Juventud de Laguna Paiva, Independiente de San Agustín – Libertad de Nelson, Sarmiento de Humboldt – Asociación Deportiva Juventud y Atlético de Pilar – Unión de Santo Domingo.

Zona Sur: Defensores del Oeste – Argentino de Franck, Unión Progresista de San Carlos Sur – Deportivo Gessler, Belgrano de Sa Pereira – Unión de Esperanza (Esta noche desde las 20:30 Reserva y 22:15 Primera División), Bartolomé Mitre – Libertad de San Jerónimo Norte, Argentino de López – Santa Clara FBC (Esta noche desde las 20:30 Reserva y 22:15 Primera División) y Atlético de Franck – Central de San Carlos.

Automovilismo zonal

La tercera fecha del Karting del Río Salado se desarrollará este sábado 28 de marzo en el trazado del Cicles Motor Franck. La fecha será confirmada en las próximas horas de acuerdo a las inclemencias del tiempo.

Voley femenino

El sábado en el gimnasio “Roque Otrino” del Club Colón de Santa Fe se disputa la tercera fecha Sub 19 y en Damas Alma Juniors desde el medio día enfrenta a Echagüe de Paraná y desde las 14 con Colón.

El domingo se juega un nuevo Grand Prix Sub 13 en el “Roque Otrino” de Colón de Santa Fe desde las 10 con participación de Alma Juniors, Colón, Unión y Gimnasia y Esgrima “A”.