Agenda deportiva del fin de semana

El domingo el equipo de Mamis de Alma Juniors por la fecha dos del torneo en cancha de Universitario enfrentará desde las 15 a Cromo.

Basquet Juveniles

En la continuidad de la fecha cinco del Oficial U19 de la Asociación Santafesina de Basquetbol el equipo juvenil de Alma Juniors desde las 21:30 en el “Enzo Scocco” recibe a El Quilla por Zona B.

Fútbol Inferiores LEF

Mañana desde las 14 en toda la región se juega la tercera fecha del Oficial de Divisiones Inferiores de Liga Esperancina de Fútbol que fue suspendida la semana anterior por el mal clima. Los encuentros en Quinta, Sexta, Séptima y Octava División serán:

Zona Norte: Domingo Faustino Sarmiento – Asociación Deportiva Juventud, Juventud Unida de Felicia – San Lorenzo Inicial, Bartolomé Mitre – Deportivo Elisa, San Martín de Progreso – Juventud de Laguna Paiva y Atlético Junior de Franck – Boca de Nelson. Libre: Unión de Santo Domingo.

Zona Centro: Juventud Unida de Humboldt – Libertad Junior de San Jerónimo Norte, San Lorenzo – Central Junior de San Carlos Centro, Deportivo Grütly – Sarmiento de Humboldt, Atlético de Pilar – Alumni de Laguna Paiva, Defensores del Oeste – Atlético de Felicia y Libertad de Nelson – Atlético de Franck.

Zona Sur: Libertad de San Jerónimo Norte – Santa Clara FBC, Central de San Carlos – Sportivo del Norte, Unión de Esperanza – Argentino de Franck, Unión Progresista de San Carlos Sur – Independiente de San Agustín y Belgrano de Sa Pereira – Deportivo Gessler. Libre: Argentino de López.

Tenis

Tenistas del Lawn Tenis Club Esperancino estarán participando en diversas competencias. En Rosario se presentarán Francisco Gay y Giuliano Furlotti en las categorías Sub 18 y Sub 14. En otra competencia regional Azul Malatini en Sub 16 en Villa María.

Fútbol Primera LEF

Después de la suspensión del pasado domingo por lluvia se pone en marcha esta noche una nueva fecha del Oficial de Primera División de Liga Esperancina de Fútbol. El resto de la programación se juega el domingo desde las 14:30 Reserva y 16:15 Primera División se disputa la tercera jornada de la temporada. Los partidos serán:

Zona Norte: Domingo Faustino Sarmiento – San Martín de Progreso, Sportivo del Norte – San Lorenzo, Independiente de San Agustín – Juventud Unida de Humboldt, Sarmiento de Humboldt – Juventud de Laguna Paiva, Atlético de Pilar – Libertad de Nelson y Unión de Santo Domingo – Asociación Deportiva Juventud (Hoy desde las 20:30 Reserva y 22:15 Primera División).