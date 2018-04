Agenda deportiva del fin de semana

Zona Sur: Defensores del Oeste – Unión Progresista de San Carlos Sur, Belgrano de Sa Pereira – Argentino de Franck, Bartolomé Mitre – Deportivo Gessler, Argentino de López – Unión de Esperanza, Atlético de Franck – Libertad de San Jerónimo Norte y Central de San Carlos – Santa Clara FBC.

Automovilismo zonal

El Turismo del Norte Santafesino avanza en el calendario y este domingo se desarrollará la segunda fecha del campeonato “Julio César Calderón” Gran Premio “Acoplados y Semirremolques Sola y Brusa” en el circuito del Cycles Moto Club de la localidad de Franck.

La actividad en pista comenzará a las 9:30 con pruebas libres y desde las 10:30 las clasificaciones para a las 11:30 comenzar las series y posteriormente las finales del Turismo Clase A TD, Turismo Clase A TT, Turismo Clase 850, Autos Especiales y TC 4000 que tendrá su primera carrera del año con pilotos invitados.

El precio de la entrada general es de $ 120 y con el número del ticket habrá importantes premios para el público.

Hockey

Las asociaciones de hockey de Santa Fe y Paraná vuelven a escena luego del descanso por Semana Santa y Pascuas y sus torneos se jugarán durante el fin de semana.

Por el Dos Orillas en Damas por Zona Campeonato Alma Juniors recibirá mañana a Paraná Rowing. Los juegos serán a partir de las 9 de la mañana con Sub 14, Sub 16 desde las 10 y Sub 12 a las 11:15. Infantiles 12:15, Sub 18 13:30, Reserva desde las 15 y Primera División a las 16:30.

El domingo el equipo masculino viaja a Paraná para jugar con Rowing desde las 18:30 en la apertura del campeonato de Caballeros “Dos Orillas”.