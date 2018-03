Agenda deportiva del fin de semana

Agenda deportiva para diversas disciplinas deportivas en Esperanza y la zona:

Tenis para mujeres

A cargo de Valeria Scarpín tendrá lugar este sábado en las instalaciones del “Rafa Tenis” un Encuentro Zonal de Tenis para Mujeres. La inscripción se fijó en $ 200 por la jornada. El TE para contacto es el 0342-154389987. Anticipan que habrá sorteos especiales, y que las “chicas del Rafa Tenis” se encargarán del llamado tercer tiempo.

Basquet juveniles

Este fin de semana se pone en juego la Liga Provincial U19 organizada por Federación Santafesina de Basquetbol. Almagro por la Zona B viaja a Rosario y en la sede del Club Atalaya entre sábado y domingo enfrentará al local, Olimpia de Venado Tuerto y Campaña de Carcarañá.

El debut será mañana desde las 10 con los rosarinos y de acuerdo a los resultados seguirán los cruces. Las revanchas se disputarán el 21 y 22 de abril en Carcarañá.

Fútbol de Inferiores

Mañana desde las 13:45 se inicia el Oficial de Divisiones Inferiores de Liga Esperancina de Fútbol. Durante la jornada de sábado jugarán Octava, Sexta, Séptima y Octava División. Los partidos:

Zona Norte: San Martín de Progreso – Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre – Asociación Deportiva Juventud, Boca de Nelson – San Lorenzo Inicial, Atlético Junior de Franck – Unión de Santo Domingo y Juventud Unida de Felicia – Juventud de Laguna Paiva. Libre: Deportivo Elisa.

Zona Centro: Libertad Junior de San Jerónimo Norte – Alumni de Laguna Paiva, Juventud Unida de Humboldt – Atlético de Felicia, San Lorenzo – Libertad de Nelson, Deportivo Grütly – Atlético de Franck, Atlético de Pilar – Central Junior de San Carlos y Defensores del Oeste – Sarmiento de Humboldt.

Zona Sur: Unión Progresista de San Carlos Sur – Libertad de San Jerónimo Norte, Belgrano de Sa Pereira – Santa Clara FBC, Argentino de Franck – Sportivo del Norte, Unión de Esperanza – Argentino de López y Central de San Carlos Centro – Independiente de San Agustín. Libre: Deportivo Gessler.

Basquet Inferiores

El torneo de Inferiores organizado por la Asociación Santafesina de Basquetbol disputa una nueva fecha de actividad y mañana Almagro por Zona A viaja a Rivadavia Juniors para jugar desde las 10 en Premini, 11:15 Mini y 12:30 U13. Por Zona B Alma Juniors desde las 10 en Premini, 11:15 Mini y 12:30 U13 recibe en el “Enzo Scocco” a El Quillá de Santa Fe.

Hockey sobre césped

Mañana en el sintético de Avenida Argentina Alma Juniors por Zona Campeonato recibe a Estudiantes de Paraná Negro por la tercera fecha del Oficial Damas “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná.

Los juegos serán a partir de las 9 de la mañana con Sub 14, Sub 16 desde las 10 y Sub 12 a las 11:15. Infantiles 12:15, Sub 18 13:30, Reserva desde las 15 y Primera División a las 16:30.

Fútbol de Primera División

Luego de la suspensión de la jornada inaugural por el mal clima en la zona se pone en marcha el Oficial de Primera División “Sesquicentenario de Humboldt” organizado por Liga Esperancina de Fútbol. Los partidos del domingo se jugarán desde las 14:30 Tercera División y 16:15 Primera División.

La primera fecha

Zona Norte: Domingo Faustino Sarmiento – Sportivo del Norte, Independiente de San Agustín – San Martín de Progreso, Sarmiento de Humboldt – San Lorenzo, Atlético de Pilar – Juventud Unida de Humboldt, Asociación Deportiva Juventud – Libertad de Nelson y Unión de Santo Domingo – Juventud de Laguna Paiva.

Zona Sur: Defensores del Oeste – Belgrano de Sa Pereira, Bartolomé Mitre – Unión Progresista de San Carlos Sur, Argentino de López – Argentino de Franck (Jugaron en la noche del miércoles con victoria de López por 1 a 0), Atlético de Franck – Deportivo Gessler, Central de San Carlos – Unión de Esperanza y Santa Clara FBC – Libertad de San Jerónimo Norte (Jugaron el pasado viernes con victoria de Libertad por 2 a 1).

Tenis Senior

Con el nombre de Esperanza Tenis, dos equipos esperancinos estarán participando este fin de semana el Torneo Interclubes Senior. Teniendo la base de tenistas del “Rafa Tenis”, mas otros del Lawn Tennis Club Esperancino, dos formaciones de Esperanza Tenis jugarán entre sábado y domingo el Interclubes Senior de categoría “A”, más de 35 años, en el Jockey Club Santa Fe.

Rugby

El Apertura de la Unión Santafesina de Rugby pone en juego este fin de semana la segunda fecha del certamen y por Zona B el conjunto de Alma Juniors recibe en el Polideportivo de Avenida Argentina a CRAI de Santa Fe. A las 14:30 Reserva y desde las 16 Primera División.

Basquet Femenino

Por el Torneo de la Asociación Santafesina de Basquetbol Alma Juniors mañana en barrio Candioti de Santa Fe visita a Santa Rosa desde las 17:30 en U13, 19 U15 y 20:30 U17. Almagro el domingo en el “Nido de las Águilas” enfrentará Unión de Santo Tomé desde las 15 en U13.

Automovilismo

Luego de la suspensión de la semana pasada por mal clima en la zona el Karting del Río Salado desarrolla este fin de semana la segunda fecha de la temporada en el trazado de la Mutual del Club Juventud Unida en Humboldt ubicado en ruta Provincial 70 acceso este a la localidad.

En Paraná el Turismo Zonal TZ lanza su temporada 2018. Entre sábado y domingo la actividad se dividirá con el Fiat 128, Fiat 600 y Turismo Zonal 1.600.

Los Troncos y sus categorías arrancan la temporada 2018 en el trazado comunal de Franck. El sábado desde las 16 habrá pruebas libres y el domingo desde las 07 el inicio de la actividad con entrenamientos, series y finales.