Agenda deportiva del fin de semana

Actividad deportiva del fin de semana donde habrá deportistas y equipos de Esperanza como protagonistas.

Basquet femenino

El equipo femenino U15 de la Selección de la Asociación Santafesina de Basquetbol conducido por Matías Guilarducci debuta en el Provincial que se desarrolla en Cañada de Gómez con la participación de las jugadoras de Almagro Juliana Baigorria, Fiorella Nagel, Martina Spies y las jugadoras de Alma Juniors Malena Baum, Serena Marcuzzi y Paulina Villanueva.

Del Interasociaciones participarán 6 Asociaciones y el equipo de la ASB debutar este viernes a las 18.30 frente a Rosario en cancha de Adeo. El sábado con Reconquista (a las 10 en Sport) y Noroeste (18.30 en Sport). Finalmente, el domingo se medirá ante Rafaela (10 en Sarmiento) y cerrará con el anfitrión Cañada de Gómez (17 en Adeo).

Basquet Juvenil

Por la sexta fecha del Oficial U19 de la Asociación Santafesina de Basquetbol el conjunto juvenil de Almagro visita en el “Roque Otrino” a Colón de Santa Fe desde las 21:30.

Basquet Inferiores

Almagro afronta este fin de semana el Cuadrangular de vuelta de la Liga Provincial U15, presentándose en Red Star de San Lorenzo, luego de haber hecho un buen certamen inicial. En la jornada inicial del sábado, jugará contra Sport Club Cañadense. El local cotejará con Central Argentino Olímpico de Ceres.

Basquet Primera División

El domingo continúa el desarrollo de del torneo “Dos Hermanas” correspondiente al “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná. Por la llave de Semifinales de la A1 en el “Roque Otrino” Alma Juniors visita a Colón de Santa Fe. Por la Permanencia en Paraná, Echagüe enfrentará a Almagro “B”. Los partidos se iniciarán a las 20.

Karting

Este sábado y domingo se desarrolla la quinta fecha del campeonato “Alcides Raúl Dacaro” del Karting del Río Salado en el trazado de Santa Clara de Buena Vista. La misma contará con una importante presencia de pilotos de Esperanza. La apertura del circuito será este viernes a partir de las 16:30 y continuará el sábado desde las 07:15 de la mañana. Las inscripciones serán a partir de las 08 y el inicio de las pruebas libres a partir de las 09:50. Posteriormente se iniciará la actividad oficial que culminará el domingo con cada una de las finales.

Fútbol Primera División LEF

Este domingo desde las 14 en Reserva y 15:45 Primera División se disputa la fecha 10 del Oficial de Primera División “150 Aniversario Comuna de Humboldt” con encuentros en toda la región. Los encuentros serán:

Zona Norte: Independiente de San Agustín – Domingo Faustino Sarmiento, Sarmiento de Humboldt – Sportivo del Norte, Atlético de Pilar – San Martín de Progreso, Unión de Santo Domingo – San Lorenzo, Asociación Deportiva Juventud – Juventud Unida de Humboldt y Libertad de Nelson – Juventud de Laguna Paiva.

Zona Sur: Bartolomé Mitre – Defensores del Oeste, Argentino de López – Belgrano de Sa Pereira, Atlético de Franck – Unión Progresista de San Carlos Sur, Central de San Carlos – Argentino de Franck, Santa Clara FBC – Deportivo Gessler y Libertad de San Jerónimo Norte Unión de Esperanza.

Inferiores LEF

Se juega desde mañana la octava fecha del torneo de categorías formativas organizado por Liga Esperancina de Fútbol. Los encuentros darán inicio a partir de las 14. Los partidos serán:

Zona Norte: Boca de Nelson – Domingo Faustino Sarmiento, Deportivo Elisa – Atlético Junior de Franck, Unión de Santo Domingo – Asociación Deportiva Juventud, San Lorenzo Inicial – Juventud de Laguna Paiva y Juventud Unida de Felicia – Bartolomé Mitre. Libre: San Martín de Progreso.

Zona Centro: Libertad Junior de San Jerónimo Norte – Libertad de Nelson, Atlético de Franck – Defensores del Oeste, Juventud Unida de Humboldt – Deportivo Grütly, Atlético de Pilar – San Lorenzo, Atlético de Felicia – Central Junior de San Carlos Centro y Alumni de Laguna Paiva – Sarmiento de Humboldt.

Zona Sur: Argentino de López – Santa Clara FBC, Sportivo del Norte – Independiente de San Agustín, Central de San Carlos Centro – Belgrano de Sa Pereira, Deportivo Gessler – Unión de Esperanza y Argentino de Franck – Libertad de San Jerónimo Norte. Libre: Unión Progresista de San Carlos Sur.

Rugby Juveniles

El sábado las uniones de Santa Fe y Paraná desarrollan la cuarta fecha del torneo “Dos Orillas” Juveniles con partidos en toda la zona. Alma Juniors viaja al sur de la capital santafesina para enfrentar a Querandí en el Parque del Sur en M19, M17, M16 y M15. En M1 Alma Juniors el 14 de junio a las 20:30 visita a San Carlos RC.

Tenis

Para este fin de semana e”Rafa Tenis” organiza un torneo de Dobles, abarcando tres categorías. Se disputará desde el viernes 8 y hasta el domingo 10 de junio, en las categorías de caballeros “A”, “B” y “C”. Más información: 03496-15548360.

Hockey sobre césped

Mañana en el predio de Avenida Argentina,Alma Juniors por Zona Campeonato recibe a Náutico El Quillá por la décima fecha del Oficial Damas “Dos Orillas” de las asociaciones de Santa Fe y Paraná. Los juegos en Esperanza serán a partir de las 9 de la mañana con Sub 14, Sub 16 desde las 10 y Sub 12 a las 11:15. Infantiles 12:15, Sub 18 13:30, Reserva desde las 15 y Primera División a las 16:30.

Hockey Mamis

Con cuatro partidos en el predio Los Molinos de Santa Fe se juega la quinta fecha del torneo de Mamis Hockey organizado por la Asociación Santafesina de Hockey. A las 16 Alma Juniors juega con Vuelta del Paraguayo.