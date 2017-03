Agenda del fin de semana: Actividad deportiva en Esperanza y la zona

Este fin de semana comenzarán los campeonatos oficiales de la Asociación Santafesina de Hockey y Alma Juniors debutará de manera oficial en su flamante sintético. Por el Torneo Apertura “Carlos Marin – Copa Diario El Litoral” Alma Juniors en el polideportivo de Avenida Argentina recibirá a Santa Fe Rugby Club. A las 09 jugará el Sub 14 y a partir de las 10 el Sub 16. El Sub 12 a las 11:15 e Infantiles 12:15. Las Sub 18 a las 13:30, Reserva desde las 15 y Primera División desde las 16:30.Una vez concluida la tira de partidos la familia de Alma Juniors realizará la inauguración oficial de la cancha de césped sintético.