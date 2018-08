Agenda de eventos en la ciudad de Esperanza para el fin de semana

Agenda de actividades que propone la Municipalidad de Esperanza para disfrutar del fin de semana:

VIERNES 31

9 a 12 y de 16 a 20.00: Muestra de fotografías titulada “Allá” en la Fundación Ramseyer Dayer, 25 de Mayo 1735. La misma forma parte de un proyecto colectivo donde participaron en su producción los fotógrafos Enzo Mansilla, Alexis Konig y Patricio Calvo, diferentes generaciones, miradas y formas de trabajar enriquecieron la propuesta junto a 13 actores de Esperanza, Santa Fe y Humboldt quienes le dieron vida a cada uno de los personajes los cuales representaron 12 nociones de la psiquiatría y psicología.

17.30 a 20.00: Muestra “Desenmascarar” en la Museo de Arte Héctor Borla, Rivadavia 2104. De las artistas: Gabriela Mondini Alejandra Mendoza. Más info: f: Museo Héctor Borla.

20.00: Ciclo de Charlas – “Viernes ConCiencia” en el Salón Blanco municipal, A. Castellanos 1543. Proteínas recombinantes, ¿cómo y para?: Dra. Belkis E. Marelli — Investigadora Adjunta – Centro de Medicina Comparada / Docente FCV-UNL. Bichos que enferman. Una historia de garrapatas: Dr. Lucas D. Monje — Investigador Adjunto – Laboratorio de Ecología de Enfermedades.

20.30: Proyecto cultural “Tutti all’ opera”, presentación de la ópera lírica “Rigoletto” de Guiseppe Verdi. en el Colegio San José, Janssen 2115. Organiza e invita Asociación Dante Alighieri de Esperanza, colabora Municipalidad de Esperanza (Secretaría de Cultura y Deportes). Los cantantes son: Paula Tourn (soprano), Daniela Coria (contralto), Roberto Nadalet (tenor), Fernando Morello (barítono), Pablo Tavella (bajo). La pianista será Zunilda Soncini. Entradas: (03496) 420003 – 15548956.

SÁBADO 01

17.00: Misa en el Cementerio Municipal por las Familias Fundadoras de Esperanza, Jujuy y Morandín.

17 a 20.00: Muestra de fotografías titulada “Allá” en la Fundación Ramseyer Dayer, 25 de Mayo 1735. La misma forma parte de un proyecto colectivo donde participaron en su producción los fotógrafos Enzo Mansilla, Alexis Konig y Patricio Calvo, diferentes generaciones, miradas y formas de trabajar enriquecieron la propuesta junto a 13 actores de Esperanza, Santa Fe y Humboldt quienes le dieron vida a cada uno de los personajes los cuales representaron 12 nociones de la psiquiatría y psicología.

17.30 a 20.00: Muestra “Desenmascarar” en el Museo de Arte Héctor Borla, Rivadavia 2104. De las artistas: Gabriela Mondini – Alejandra Mendoza. Más info: f: Museo Héctor Borla.

20.00 Obra de Teatro a cargo del Grupo “Hagamos Lío” en el Centro Cultural Municipal “Dante Alighieri”, Sarmiento 2551.

DOMINGO 02

17 a 20.00: Muestra de fotografías titulada “Allá” en la Fundación Ramseyer Dayer, 25 de Mayo 1735. La misma forma parte de un proyecto colectivo donde participaron en su producción los fotógrafos Enzo Mansilla, Alexis Konig y Patricio Calvo, diferentes generaciones, miradas y formas de trabajar enriquecieron la propuesta junto a 13 actores de Esperanza, Santa Fe y Humboldt quienes le dieron vida a cada uno de los personajes los cuales representaron 12 nociones de la psiquiatría y psicología.

17.30 a 20.00: Muestra “Desenmascarar” en el Museo de Arte Héctor Borla, Rivadavia 2104. De las artistas: Gabriela Mondini – Alejandra Mendoza. Más info: f: Museo Héctor Borla.

21.00: “Donde hubo fuego…” – Teatro en la Sala de Teatro La Juana, Moreno 502. Actuación de Mabel Dilda, Graciela Piñas, Estela Butarelli, Silvia Riego, quienes participaron de “Rojo pasión, rojo sangre”, “Damas”, “Venecia”, “Cien veces no debo”, “Divorciadas, evangélicas y vegetarianas”, “Sexo sentido”, “Alquilé tu vientre”, “Nosotras”, “Lo que es del agua”, “Lombrices”, “Las González” , etc, etc, etc y muchas más etcéteras! Elenco de La Juana – Sala cultural independiente estrena y está de fiesta. Anticipadas: (03496) 15533114.

Otros eventos y actividades (La agenda puede sufrir modificaciones)

03 de Septiembre

9hs – Charla del Dr. Fernando Meneghetti, Jefe de la unidad de medicina respiratoria en el hospital de niños de Santa Fe. Lawn Tennis Esperancino.

21hs – Cine Club. Centro Cultural Municipal “Dante Alighieri”.

04 de Septiembre

17hs: Charla: “Quiropraxia”. Centro Cultural Municipal “Dante Alighieri”.

07 de Septiembre

19hs: Charla Técnica: Familia empresaria y empresa integrada, gestión y oportunidad – Repensar el agro desde el fatctor humano” – Quién produce y quien habita nuestro campo. Sociedad Rural Las Colonias, 25 de Mayo 1676.

08 de Septiembre

18hs.: Procesión y Misa en la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen.

08 (20hs) y 09 (16hs) de Septiembre

Fiesta Nacional de la Agricultura. Más info de programa y actividades en la Fan Page: Secretaría de Cultura y Deportes Municipalidad de Esperanza.

8 y 9 de Septiembre

08hs: Fiesta Provincial del Moncholo. Río Salado Club Caza y Pesca “Ciudad de Esperanza”.

09 de Septiembre

08hs: Torneo de Arquería. Asociación suiza Guillermo Tell Esperanza.

09 de Septiembre

8:30 a 17:30 hs.: Torneo Interprovincial de Saltos Hípicos “Copa Las Colonias” y nueva edición de “Copa Challenger”. Club Hípico Esperanza.

10 de Septiembre

21hs: Cine Club. Centro Cultural Municipal “Dante Alighieri”.

De martes a viernes de 9 a 12hs y de 16 a 20hs. Sábados y domingos de 17 a 20hs: Muestra de fotografías titulada “Allá”-Fundación Ramseyer Dayer.

Viernes, sábados y domingos: de 17.30 a 20hs. Muestra de arte “Desenmascarar”. Museo de Arte Héctor Borla.

Además:

Balneario Camping Municipal: Ubicado en RP Nº6, 7 km al norte de Esperanza, a orillas del Río Salado. Predio de 25 hectáreas rodeadas de árboles y sombra. Para los pescadores, el acceso al Río Salado con bajadas de lanchas. Un lugar ideal para la familia donde los esperancinos y visitantes pueden disfrutar de días de camping o pasar un día en contacto con la naturaleza.

Circulo de Aeromodelismo: Club de Planeadores y Aeromodelismos Esperanza -Ruta Provincial 70 km 12. Destreza de pilotos volando sus modelos. Acrobáticos, a escala, jets, motores a combustión, eléctricos, a radio control. Abierto los días sábados.

Country Pujol: Turismo Aventura -Ruta 70 Km 8 – Colonia Pujol – Zona Rural (12Km hacia el Este de la ciudad de Esperanza) Tel: (0342) 156319703/154778772-www.countrypujol.com.ar-F: Country Pujol- Únicamente con reservas.

E-max Cines: Brigadier López 1471– (03496) 420947-F: E-max cines – Ingresa a www.e-max.com.ar y encontrá la carteleras para este fin de semana y todos los horarios. Además tiene autódromo virtual, para disfrutar de simulaciones de carreras. www.autodromovirtual.com.ar

Fundación RD: 25 de Mayo 1735 – (03496) 430514. Un espacio para las expresiones artísticas de la región. Exposición de artistas y ventas de obras de arte. Martes a viernes de 09 a 12hs y de 16 a 20 hs. Sábados y Domingos de 17 a 20hs.

Gastronomía: Descubrí nuestra historia, conoce nuestra identidad y disfruta de Esperanza… a través de los sabores ancestrales. Interesantes alternativas para degustar las recetas de los inmigrantes sobre todo suizos, alemanes e italianos. Además podes disfrutar de espectáculos musicales y shows en vivo.

Luna Espacio de Arte: A Castellanos 1224 – (03496) 15443370. Martes a Viernes: 16.30 a 20.00hs. Exposición permanente de obras de autores de la ciudad y región. Actividades, muestras, y más.

Museo de Arte Héctor Borla: Rivadavia 2104. Situado en la casa de la colonia la más antigua de la ciudad. Es sede permanente de la asociación de artistas plásticos Esperanza. En sus salas se realizan muestras de arte y una gran diversidad de eventos culturales. Sede de la Asociación de Artistas Plásticos Esperancinos. Viernes, Sábados y Domingos de 17:30 a 20hs.

Museo de la Colonización: Lehmann 1546- (03496) 420009, int 121. Guarda la memoria de la Gesta Colonizadora, de los hombres y las mujeres que con su trabajo introdujeron la agricultura y contribuyeron al engrandecimiento de nuestro país. Martes a viernes de 8:00 a 11:30 hs. y de 15:00 a 18:30 hs. Sábados, domingos y feriados de 15.30 a 19.00 hs.

Museo “El Antigal”- Casa de Erni Borla: Santa Fe 097. Un lugar donde se puede apreciar la simpleza y calidez del estilo de vida que llevó Eva Erni de Borla. Casa construida en barro por la artista y su marido en la década del 60. El paseo consiste en un recorrido por la casa donde se puede apreciar su arquitectura, y sus obras dentro del arte “Naturalismo Figurativo”. Utilizando elementos de la naturaleza (musgos, hongos, cortezas de árboles, fibras de palmeras, raíces, caracoles líquenes, piedras, tierras y demás materiales. Algunos de ellos eran sometidos a un proceso químico para su conservación en el tiempo, evitando su deterioro o decoloración). Martes a Viernes: 09 a 12hs y de 14 a 18hs. Sábados y Domingos: 14 a 18.30hs.

Museo de la Movilidad- Esperanza Automóvil Club: Predio Ex Ferrocarril – Dr. Gálvez y San Martín. Exhibición de “autos ancianos” con una rica historia de la cuna del automovilismo argentino, galería de cuadros de fotos originales que describen la historia de la institución del “Esperanza Automóvil Club” desde su fundación en 1926 y baquets que participaron en diferentes años de grandes Premios en la Provincia de Santa Fe. Se exponen trofeos, el motor de un aeroplano, motos, patrulleros, bicicletas a varilla, un cuatriciclo eléctrico y demás objetos que hacen pasar momentos agradables para los amantes de las antigüedades. Sábados y Domingos de 16 a 20hs.

Parque de la Agricultura: Centro de recreación y esparcimiento libre y gratuito, para disfrutar de la ciudad de los niños, el leoncito, laberinto, lago artificial y batibotes para pasear, Museo de la máquina agrícola, juegos infantiles, canchas de básquet y voley playero, circuito aeróbico, con sanitarios, mesas y asadores en un predio de 12 hectáreas para disfrutar. Abierto todo el año, libre y gratuito.

Plaza San Martín: Posee paseos, senderos arbolados, una fuente con aguas danzantes y glorietas para el descanso y la reflexión.

Productos Regionales: Ofrecen al público gran variedad de productos en cuero, vestimenta tradicional, artesanías regionales y recuerdos de la ciudad.

Red del Mueble y la Madera: Vení y conocé más de 140 mueblerías en la ciudad con una variada oferta en los rubros de: living, cocina, infantiles, decoración y materias primas. www.cimae.org.ar – Web Red del Mueble y la Madera: www.reddelmuebleylamadera.com.ar

OFICINA DE INFORMES TURÍSTICOS: Av. Maipú 2735 – Esperanza (Santa Fe) – (03496) 15504516 – WhatsApp (03496) 425709 – f: Área Turismo Municipalidad de Esperanza – Mail: turismo@esperanza.gov.ar – Días y Horarios de Atención: Lunes a Viernes de 08.00 a 13.00hs y de 15.00 a 19.00hs. Sábados, Domingos y Feriados de 10.00 a 13.00hs y de 15.00 a 18.00hs.