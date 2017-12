Adrián Kieffer: “El hockey nos apasiona y queremos seguir transmitiendo esta pasión a nuevas generaciones”

La temporada 2017 para el hockey de Alma Juniors quedará grabada a fuego en las páginas doradas de su historia por los diversos eventos institucionales y deportivos que ponen a la disciplina como una de las más importantes de la institución y con grandes perspectivas a futuro.

En 1993 llegó a Esperanza el hockey sobre césped y tímidamente comenzó a ganarse un lugar a tal punto que 24 años después de aquellos duros comienzos este deporte se ha transformado en uno de los más importantes y de mayor crecimiento en Esperanza a tal punto que nuevos proyectos y objetivos marcan que la disciplina no tenga techo y siga creciendo.

El sueño del sintético hecho realidad, cada vez más jugadoras en selecciones de Santa Fe y protagonistas en cada una de las categorías que participan son apenas algunas de las cosas que marcan un excelente 2017 que llega a su fin y augurios de un 2018 mucho mejor.

Dentro del andamiaje deportivo e institucional del hockey sobre césped de Alma Juniors el profesor Adrian Kieffer lleva adelante un gran trabajo con las categorías superiores además de no perderle pisada a cada una de las divisiones y jugadores que llegan al polideportivo de Avenida Argentina.

A pocas horas del final de un año que quedará en la memoria de los amantes de la bocha y el palo Kieffer realizó un balance del año además de hacer mención a lo que se viene: “Ha sido un año excelente en lo deportivo e institucional para nosotros. Jugamos con los mejores equipos de Santa Fe y Paraná siempre nos tocaron las mejores zonas y por ende las más difíciles y eso hizo que levantamos en nivel y calidad. Sin dudas no puedo obviar el acontecimiento del año para nosotros que fue la instalación del sintético. Fueron muchos años de trabajos, beneficios y sacrificios que rindieron sus frutos y se pudo hacer gracias a la Comisión Directiva de Alma Juniors, la Mutual del club y cada jugadora que se peló el lomo para poder tener la cancha que ha sido de gran avance para continuar con los trabajos deportivos”, comentó Kieffer.

Cada vez más arriba

Una nueva temporada culmina para el hockey del club y más allá del brindis de fin de año es poco el tiempo que queda pensando en la nueva etapa de competencias: “Termino mi tercer año dentro del club y al igual que los dos años anteriores culmina un ciclo de mucha intensidad y lo vivo así porque es la manera de diagramar las cosas para llevarlas adelante y así estar entre los mejores de la región que nos llevó por tercer año consecutivo a jugar en la División A de Santa Fe. Es fácil hablar de resultados pero si esto sucede arriba es porque abajo en Inferiores hay un excelente trabajo y debo remarcar lo que hacen profesores como Lucas Brega y Agustina Blazicevic que desde hace años realizan una tarea formidable en formativas en todos los aspectos.

Hoy quizás parezca una noticia normal que una jugadora del club sea convocada a la Selección o le ganemos a los mejores equipos pero la verdad es hay un trabajo silencioso de muchos años para llegar a este presente y si pegamos un salto de calidad fue por lo que se viene haciendo desde abajo que llega un momento que comienza a repercutir arriba. A las chicas se lo remarco continuamente para que sepan lo que están logrando. Hoy Alma Juniors está entre los mejores 16 equipos de la Región NEA en nuestro país que abarca la zona Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Formosa. Hoy dentro de los torneos de la Confederación Argentina de Hockey estamos en la Segunda División y si bien es grande el paso que hay que dar para llega a la máxima categoría nacional uno a medida que avanza va poniendo metas más ambiciosas y confío en mis jugadoras, confío en Alma Juniors y confío en Esperanza porque necesitamos de todos para seguir creciendo.

Hoy para un día normal de competencia en un torneo Nivel A de la ASH y poder cumplir con cada una de las categorías se necesita para trabajar tranquilo 250 jugadoras y gracias a Dios tenemos ese número pero seguimos en la búsqueda de chicas que se quieran iniciar en el hockey. Dentro de nuestros proyectos apuntamos a equipos B dentro de Alma Juniors para sumar más jugadoras y continuar creciendo y así hoy nos estamos reuniendo para trabajar en este proyecto dirigentes del club, de la Mutual, Sub Comisión de Hockey e integrantes de Federación del Oeste de Hockey planificando el 2018 no solo para Alma Juniors sino para acercar clubes de la zona, darle uso a la cancha y así sumar más gente a nuestra familia. Soy un convencido que Alma Juniors debe ser un club más grande de lo que es y estamos trabajando en base a eso”, subraya el entrenador.

Mirando hacia adelante

Los borradores se escriben una y otra vez ideando un 2018 cargado de anhelos: “Cuando miramos hacia adelante lo hacemos sabiendo que esos pasos se siguen dando porque si miramos hacia abajo hay una base sólida y debemos seguir trabajando para que sea mejor. Repasando el trabajo en formativas nuestro equipo Sub 14 fue a Mar del Plata luego de competir en instancias locales y regionales, ganarles y quedar entre los mejores equipos del país. Eso marca el trabajo que se viene realizando a nivel desarrollo en el club. El punto para seguir creciendo es la categoría Infantiles cuanto más tengamos en la base el crecimiento hacia arriba de la pirámide será cada vez mejor.

Si bien constantemente hacemos referencia al hockey de Damas no perdemos de vista el hockey de Caballeros y esta semana mantuvimos una reunión para continuar con el desarrollo de un proyecto en el cuál venimos trabajando que mira a 2020 donde debemos llegar con un plantel de Juveniles y una Primera División de Esperanza porque en este momento contamos con jugadores de afuera que han hecho un muy buen torneo pero siempre es bueno contar con jugadores propios de la cantera en los planteles. Caballeros es una disciplina joven en Alma Juniors y por ende cuesta pero estamos en una buena etapa de desarrollo y será importante en 2018 comenzar con la categoría Infantiles mirando a futuro.

Estamos haciendo muchas cosas y quizás no nos hemos dado un tiempo para disfrutar lo hecho hasta ahora. Estamos en una altura del año donde muchos paran y nosotros seguimos de reunión en reunión planificando cada cosa y no nos sentamos a disfrutar un minuto de todo lo que se logró pero a la vez creo que todos somos conscientes de lo que se está haciendo. A esta altura estamos cansados y no se valoran muchas cosas pero llegamos a ser campeones con todas las categorías en un mismo torneo de la ASH y no lo remarcamos pero entiendo que ya llegará el momento de sentarse y valorar los logros más allá de esta locura linda de no parar que nos permite crecer enormemente. Ya llegará el tiempo de disfrute pero eso no quita que uno analice todo porque de acuerdo a esos análisis uno vuelve a proyectar”, cuenta el DT.

Lo que viene

Si bien los torneos quedaron atrás y estamos en épocas de Fiestas cada vez falta menos para iniciar una nueva etapa: “Si bien en los próximos días se conocerán a través de los medios los horarios y días de entrenamientos los planteles superiores arrancarán los trabajos de pretemporada el 29 de enero y el 05 de febrero Inferiores y el primer miércoles de marzo comenzarán las Infantiles. Estos trabajos ya están todos planificados y se darán a conocer en los próximos días en detalle.

En este 2018 vamos por mucha más y por eso continuamos la búsqueda de más chicas. Si bien hacemos un trabajo en competencia cuando hablamos de línea B es sumar jugadoras que quieran acercarse para utilizar al deporte como recreación o no estar tan pendiente del resultado brindando también como club una parte recreativa de servicio. Cuando más seamos mucho más podremos seguir creciendo.

Uno tiene muchas ideas y proyectos pero soy un agradecido del club en su conjunto porque esto solo no se logra y solo me queda volver a reiterar la invitación a que se acerquen porque hicimos grandes cosas y podemos hacer mucho más. Tenemos una cancha hermosa y un predio para disfrutarlo a pleno. El hockey nos apasiona y queremos seguir transmitiendo esta pasión a nuevas generaciones que serán el futuro de lo que hoy proyectamos. En definitiva a través del hockey en Alma Juniors queremos trabajar para toda la ciudad”, comentó en el final Adrián Kieffer.