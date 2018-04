Actividades en la FAVE por el Mes del Graduado UNL

Con una jornada de actividades en el Campus FAVE, en Esperanza, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) comenzó la agenda de eventos por el Mes del Graduado, con el propósito de estrechar lazos con los egresados de esta casa de estudios en toda la región.

Durante la apertura, el rector Enrique Mammarella destacó la importancia del claustro de graduados para la Universidad y aseguró que “representan un importante vínculo de la Universidad con el territorio”.

Esta agenda del Mes del Graduado “para la UNL es pensar más allá de reencontrarnos con nuestros graduados, ya que nuestra misión es formar profesionales críticos y esto hace que nuestros egresados no sólo se piensen como embajadores, sino que realmente son quienes están llamados a transformar la realidad, deben ser protagonistas de su tiempo y esto significa que la Universidad debe brindarles acompañamiento día a día”, valoró el rector.

En el acto estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV), Humberto Occhi; el secretario general de la UNL, Adrián Bollati; el presidente del Centro de Graduados y ex decano de FCV, José Luis Peralta, autoridades universitarias, graduados, docentes y estudiantes.

Especialización

El 1er. Foro de Actualización para Graduados en Ciencias Veterinarias fue la actividad inicial del mes del Graduado UNL y contó con la participación de 330 inscriptos, más miembros de la comunidad universitaria esperancina. “Es muy gratificante reencontrarnos con tantos ex alumnos, conocer sus experiencias de vida y luego dar paso a abordar problemáticas de nuestro campo disciplinar”, aseguró el decano de la FCV.

Esta agenda es organizada por la Universidad y las distintas facultades, y contempla actividades de índole profesional, académicas, culturales, recreativas y deportivas, que se llevarán adelante en las

distintas sedes de la UNL en la región.

Las propuestas de las unidades académicas se relacionan con los distintos perfiles profesionales e institucionales, la vinculación con los colegios de profesionales, las inquietudes particulares de este

claustro y la promoción de debates vinculados a los campos profesionales y la generación de espacios de encuentro e intercambios.

“Es nuestro objetivo de trabajo impulsar actividades durante todo el año para afianzar el vínculo con los graduados”, aseguró Mammarella y añadió que la Universidad está diseñando nuevas herramientas para

llegar con información sobre especialización, capacitación, investigación y emprendedorismo a los egresados, en cada una de las sedes de la UNL en la región.

Experiencias

Sebastián Palmero, graduado de Ciencias Veterinarias, aseguró que la facultad le ha dado todas las posibilidades: “En experiencias, en recursos humanos, el cuerpo docente es muy valorable y doy fe de que

dejan todo por el alumno. Como profesional siento que este tipo de eventos nos hacen volver a casa, y siempre participo de los cursos de capacitación y especialización”, indicó para poner de relieve también la formación integral que brinda la Universidad.

En tanto, María Victoria Vignolo, egresada de la misma carrera, contó que continúa en relación con la unidad académica, hoy ya como docente, y apreció que en “Esperanza se favorece el arraigo de los estudiantes,

porque el trato es muy afectuoso, nos conocemos todos, se trabaja en el acompañamiento a los estudiantes, en las aulas y en las prácticas profesionales en los hospitales y laboratorios”.

“Tengo la suerte de volver a esta casa que me formó hace unos años atrás, reencontrándonos en estas jornadas de actualización. Los años de mi carrera fueron los más lindos que he vivido en Esperanza, me

brindó la formación y por eso hoy me desarrollo a nivel profesional. Siempre seguimos en contacto, es maravilloso este ciclo de charlas”, subrayó Bruno Paulón, también egresado de FCV.

Los tres profesionales no dudaron en recomendar a los futuros ingresantes que elijan la UNL. “Todos pasamos por el momento de elegir una carrera, hoy hay muchas herramientas para acercarse, asesorarse e indagar un poco más si uno tiene dudas”, señaló Bruno Paulón.

“Uno puede observar todo lo que la Universidad genera a partir de la Expo Carreras para que los interesados en acceder a la Educación Superior puedan hacerlo, para que puedan tener acceso al conocimiento, y luego las propuestas de cada facultad. Por lo que les puedo decir que nunca se arrepentirán, transitar por esta Universidad es algo único, una experiencia de vida de la que me llevo muchos amigos que hoy por hoy están en diferentes puntos del país”, estimó Palmero.