Actividades deportivas para el fin de semana

Este fin de semana el Lawn Tenis Club Esperancino tendrá representantes en diversos torneos nacionales. En Salta participarán Bernardo y Francisco Gay en Sub 12 y Sub 16 jugando en los clubes Jockey Club y Gimnasia y Tiro. En Reconquista estarán jugando en los clubes Adelante, Platense y El Porvenir, Joaquín Rossi y Elián Venier en Sub 18 y Sub 16. En el Atlético Carlos Paz de Villa Carlos Paz Azul Malatini será protagonista en el Nacional Sub 16.