Actividades deportivas del fin de semana en Esperanza

Durante el fin de semana los equipos de hockey Alma Juniors tendrán competencia en Damas y Caballeros en los torneos de la Asociación Santafesina de Hockey. En formativas y Primera División Damas por la tercera fecha mañana en el sintético de Avenida Argentina será visitante de Colón de Santa Fe desde las 10 en Sub 14, Sub 16 a las 11, 12:15 Sub 12, 13:30 Sub 18, a las 15 Reserva y desde las 16:30 Primera División.