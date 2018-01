A 23 años de su caída el subtesorero que robó 3 millones de dólares atiende una agencia de quiniela

“¿Es una joda? ¿Voy a estar entre San Martín, Gardel, Perón y Maradona? La diferencia es que ellos hicieron cosas buenas. A mi no me ponen por cruzar los Andes o por ganar un Mundial. En realidad no quiero aparecer ni en una tapita de gaseosa. Hasta me cambiaría el apellido. Quiero olvidarme de lo que pasó. Todo lo que se dijo es bolazo. Quiero estar tranquilo con mi familia. Escriban lo que quieran de mí. Total, ya se dijo tanto. Mi vida no tiene nada de interesante: soy un pobre jubilado. Nunca volveré a dar una nota porque se lo prometí a mi familia”, dijo antes de cortar la llamada.

Vive en un barrio de clase media frente al Parque sur de la ciudad de Santa Fe, en la calle Jujuy al 2800. Su casa es de doble piso de chalet, con barandas y ventanas marrones. Según algunos vecinos Fendrich “es una persona normal, que no se mete con nadie”. “Cumplió su pena y es un ciudadano más que está reconstruyendo su vida. El hecho ha quedado guardado en la memoria colectiva de la ciudad y por tres o cuatro años la comunidad lo recordó y hasta incluso algunos lo veían por la calle y le decían ídolo. Fue el robo más importante de la Argentina, porque no se disparó ni un solo tiro y una sola persona se quedó con una cifra considerable de dinero, sin lastimar a nadie”, dice su ex abogado y amigo, Antonio Ciarro.

Hincha fanático de Colón todavía se lo puede ver yendo a la cancha a alentar a su equipo de fútbol predilecto con el bronceado que da señal de que su pasión por la pesca sigue vigente, suele participar de los torneos que organiza el club de Colastiné y recorrer el río Paraná en lancha.

En unas de sus charlas con su amigo y ex abogado, le confesó que estaba arrepentido del robo: “Ni muerto vuelvo a hacer lo que hice. Sufrí mucho e hice mucho mal a mi familia”.