Defensores ganó, gustó y goleó

Por la última fecha de la primera fase de la Liga Esperancina de Fútbol, Defensores del Oeste goleó a Sarmiento de Humboldt por 3 a 0 con goles de Fausto Fernández por duplicado y Mauro Arroyo la gran figura de la cancha. Dirigió Luciano Vega de manera correcta sólo tuvo una mancha al no cobrar un claro penal sobre el “tanque” Fernández. En reserva fue triunfo “aurinegro” por 2 a 1.

Desde el arranque del juego el “azulgrana” borró a Sarmiento, en la mitad de la cancha Mauro Arroyo, “tato” Guibert (crack) y Nahuel Fernández aprovecharon que los “aurinegros” no tenían ocho, por la derecha estaba el “rata” Lezcano, en el medio Facu Serra y Gonza Rodríguez, tres cincos que no se acomodaban y Defensores lo aprovechó. A los cinco minutos se escapa Guibert por la izquierda tira un centro corto, la pelota le queda a Víctor Tarabay que no la puede despejar, se la roba “cala” Arroyo que tira el centro Fausto Fernández remata gran tapada de Matías Merke que da rebote y otra vez Fausto Fernández remata y marca el 1 a 0.

Luego cuando promedia esa primera parte, Sarmiento no daba “pie con bola” sólo Milton Galiana intentaba pero no tenía chances claras y de contra gran corte de Santiago Schmidt la toca para Mauro Arroyo que sigue tocando para “chuchi” Cuatrín que tira el centro de primera y gran anticipo de Fausto Fernández que de primera la clava en el ángulo y pone el 2 a 0.

Luego Sarmiento movió un par de piezas e intentó manejar la pelota, pero Defensores fue más y mejor, sus dos centrales Pomar y el gran capitán Grenón se “comieron” a Gozzarelli y cía. y la “muralla” Nicolás Roldán no tuvo trabajo, aunque cada vez que lo necesitaron “tito” respondió de manera brillante.

Así se fueron al descanso, en el complemento nada cambió, más aún el “azulgrana” fue muy superior y comenzó a dilapidar ocasiones de gol.

Primero se lo pierde de manera increíble Fausto Fernández tras centro de Arroyo que de primera remata afuera, cuando estaba mano a mano con Merke. Luego la roba Gonzalo Carrel otro que cumplió, se la toca a Seba Guibert, el “mago” agarró la varita y le metió un pase bárbaro a Mauro Arroyo que corrió sólo, remató gran tapada de Matías Merke que dio rebote y la pelota le quedó servida a Arroyo que esta vez remató y marco el 3 a 0 que liquidaba el encuentro, aunque todavía quedaba más de media hora por jugar.

El resto fue un monólogo “azulgrana” tocaban de un lado para el otro y se perdieron varios goles, donde podrían haber terminado en una goleada.

Buen arbitraje de Luciano Vega, aunque tuvo una mancha, no cobró un claro penal de Gonzalo Rodíguez sobre Fausto Fernández, el resto impecable.

Fue 3 a 0 para Defensores claro y contundente, la gran figura fue Mauro Arroyo, aunque el equipo “azulgrana” da gusto mirar jugar.

Síntesis:

Defensores del Oeste: 3

Sarmiento de Humboldt: 0

Formaciones:

Defensores: Roldán, Velázquez, Grenón, Pomar y Schmidt, Nahuel Fernández, Carrel, Guibert y Arroyo, Fausto Fernández y Cuatrín. DT: Sergio Cornejo.

Sarmiento: Merke, Schmidt, Tarabay, Longoni y Weppler, Lezcano, Serra, Rodríguez y Meyer, Galiana y Gozzarelli. DT: Horacio Hümöller.

Tercera:

Defensores del Oeste: 1

Sarmiento de Humboldt: 2

